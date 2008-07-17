Новые футболисты ФК "Шахтер" (фото)
17:21, 17 июля 2008
Спорт
4938
В Донецке состоялась презентация
Новые футболисты ФК "Шахтер"- Артем Федецкий (Украина), Марсело Морено (Боливия), Рустам Худжамов (Украина), Александр Чижов (Украина), Николай Ищенко (Украина), Евгений Селезнев (Украина) на церемонии представления в Донецке, 17 июля.
|Артем Федецкий, Марсело Морено, Рустам Худжамов, Александр Чижов, Николай Ищенко, Евгений Селезнев
|Марсело Морено
|Рустам Худжамов
|Александр Чижов
|Евгений Селезнев
|Артем Федецкий
|Николай Ищенко
Фото УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter