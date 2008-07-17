Новые футболисты ФК "Шахтер" (фото)

В Донецке состоялась презентация

Новые футболисты ФК "Шахтер"- Артем Федецкий (Украина), Марсело Морено (Боливия), Рустам Худжамов (Украина), Александр Чижов (Украина), Николай Ищенко (Украина), Евгений Селезнев (Украина) на церемонии представления в Донецке, 17 июля. Фото УНИАН

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