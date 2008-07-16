Китай держит открытие Олимпиады в строгой тайне

В церемонии открытия 29-х летних Олимпийских игр примут участие актеры в облике знаменитых терракотовых воинов, а также артисты в "костюмах-хамелеонах", самостоятельно изменяющих цвет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности свидетель прошедшей в среду репетиции церемонии открытия Игр.

По его информации, репетицию посетил зампредседателя КНР Си Цзиньпин. Предварительные "прогоны" проходят в условиях строжайшей секретности. С наблюдателей репетиций берут обещание не разглашать какие-либо подробности действа. "Китайским СМИ запрещено сообщать о том, что состоится во время представления", - подчеркнул источник.

По словам собеседника агентства, "церемония продлится около полутора часов и завершится огромным салютом". В ней примут участие тысячи людей. Одним из номеров, как ожидается, станет танец с традиционными китайскими зонтиками, на которых будут изображены улыбки детей, сообщил источник.

По его словам, кульминацией шоу, которое пройдет на национальном стадионе "Птичье гнездо", станет зажжение главного огня пекинской Олимпиады. Отличительной особенностью этого действа, как ожидается, станет то, что священный огонь будет зажжен не одним, а сразу пяти факелоносцами. Это число не случайно - оно подобрано по количеству олимпийских колец, а также числу талисманов Олимпиады-2008.

"После зажжения огонь будет постепенно подниматься вверх и в итоге запылает над крышей стадиона, чтобы он был виден всем жителям Пекина", - сказал собеседник агентства.

Открытие Олимпийских игр в столице КНР состоится в 8 часов вечера 8 числа восьмого месяца 2008 года. Время выбрано неслучайно - восьмерка в Поднебесной считается счастливым числом, символизирующим процветание.