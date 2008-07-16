Платини спросил у Суркиса: «Это какая-то комедия или что?»

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС заверил президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, что прекращение демонтажа ТРЦ “Троицкий” перед НСК “Олимпийский” в Киеве не является “комедией” и связано с техническими проблемами.

Об этом Г.СУРКИС заявил сегодня на заседании Исполнительного комитета ФФУ, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола.

В частности, Г.СУРКИС выразил свое мнение относительно недавнего визита в Киев президента УЕФА М.ПЛАТИНИ. «Представительская делегация УЕФА во время своих встреч с Президентом и премьер-министром Украины убедилась, что Евро-2012 является нашим национальным приоритетом. Первые лица государства гарантировали, что обязательства, взятые Украиной, будут выполнены в полном объеме».

«Правда, - отметил глава ФФУ, - так совпало, что после отлета ПЛАТИНИ прекратились работы по демонтажу ТРЦ «Троицкий». Несколько дней назад я виделся с господином Мишелем, и он поинтересовался у меня: «Это какая-то комедия или что?». Но я заверил президента УЕФА, что просто возникли некоторые технические проблемы».

Между тем, по словам Г.СУРКИСА, эксперты выражают обеспокоенность состоянием подготовки аэропортов, наземного транспорта, инфраструктуры размещения. «Однако я верю, что Украина справится и с этими вопросами. Главное, чтобы регионы, которые будут принимать матчи Евро-2012, были способны предпринимать самостоятельные шаги. Речь идет, в частности, и о внутренних инвесторах, о тех же президентах футбольных клубов, которые делают свое дело, невзирая на перипетии в коридорах власти».

«В то же время Евро-2012 предоставляет возможность еще сильнее измениться - и стадионам, и городам, и целой стране, - напомнил Г.СУРКИС. - Но для этого нужно, чтобы каждый украинец понял: Евро-2012 - это дело не только Федерации футбола или одного СУРКИСА. Это - государственный проект, настоящая национальная идея. И от всех нас зависит, воспользуемся ли шансом, который нам подарила судьба 18 апреля 2007 года в Кардиффе».