Павленко заявил об украинских аппетитах на Олимпиаде в Пекине

В Олимпийских играх в Пекине, которые откроются 8 августа, примут участие 254 украинских спортсмена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорту Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сегодня исполком Национального олимпийского комитета и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта утвердили персональный состав официальной делегации Украины для участия в Олимпиаде в Пекине. В состав команды вошли 254 спортсмена, 160 тренеров, 26 членов официального штаба, которые будут работать по обеспечению команды», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, впервые за историю своей независимости Украина смогла сформировать самую многочисленную команду спортсменов для участия в Олимпиаде.

Министр напомнил, что в соответствии с прогнозами, украинская команда может получить 13-15 олимпийских наград. «Но я надеюсь, что этот прогноз будет превзойден, и последние тенденции позволяют на это надеяться. Нужно верить в каждого спортсмена, поскольку каждый из 254-х способен показать наилучший результат», - пояснил Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр также сообщил, что в состав Национальной команды Украины, которая будет принимать участие в паралимпийских играх 6-17 сентября в Пекине, вошли 125 спортсменов.

В тоже время министр отметил, что мониторинг, проводившейся перед формированием национальной команды для участия в Олимпийских играх, показал, что действующая в Украине система подготовки спортсменов является устаревшей и не соответствующей современным вызовам.

По его словам, сегодня на заседании правительство поддержало концепцию стратегии усовершенствования системы подготовки спортсменов, в ходе реализации которой планируется провести переоснащение детских и юношеских спортивных школ.