Ахметова искупали в шампанском (фоторепортаж)
12:59, 16 июля 2008Спорт
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Луческу назвали лучшим тренером
Донецкий "Шахтер" стал обладателем Суперкубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".
Президента ФК “Шахтер” (Донецк) Рината Ахметова в честь победы его клуба облили шампанским... Тренера "Шахтера" Мирчу Луческу отметили, как лучшего тренера Чемпионата Украины... Лучшим игроком Чемпионата Украины назвали полузащитника "Шахтера" Фернандиньо (№7)... Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис успокаивал главного тренера ФК "Динамо" (Киев) Юрия Семина...
Фото Валерия Соловьева / УНИАН
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