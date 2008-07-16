Ахметова искупали в шампанском (фоторепортаж)

Луческу назвали лучшим тренером

Донецкий "Шахтер" стал обладателем Суперкубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо". Президента ФК “Шахтер” (Донецк) Рината Ахметова в честь победы его клуба облили шампанским... Тренера "Шахтера" Мирчу Луческу отметили, как лучшего тренера Чемпионата Украины... Лучшим игроком Чемпионата Украины назвали полузащитника "Шахтера" Фернандиньо (№7)... Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис успокаивал главного тренера ФК "Динамо" (Киев) Юрия Семина... Фото Валерия Соловьева / УНИАН

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