Спортивная честь

Этого следовало ожидать. Российские спортсмены начали отгребать за мудрую и миролюбивую политику лидера своего государства.

Вот свежее сообщение российских СМИ:

«Фанаты стамбульского «Галатасарая» забросали волейболисток краснодарского «Динамо» мусором во время первого матча финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Об этом сообщила нападающая российского клуба Татьяна Кошелева на своей странице в Instagram.

«Фанаты турецкой команды вели себя более чем неадекватно, их слова и жесты показывали всю ненависть по отношению к нам. С трибун на наши головы летел мусор! А самым главным потрясением для меня стал момент, когда главный тренер «Галатасарая» показывал средний палец мне и сотрудникам нашей команды», - написала Кошелева».

Массовые допинговые скандалы с российскими спортсменами тоже вписываются в общий фон.

На самом деле это одна из скреп. Я неоднократно говорил и писал о том, что российские спортсмены будут абсолютно незаслуженно испытывать на себе негатив трибун – так, как в свое время это было с героями советского спорта. Такой грустный факт: наших спортивных легенд освистывали и закрикивали только потому, что они репрезентовали дискредитировавший себя политический режим, служили красивой вывеской, за которой скрывались очень неблаговидные дела.

Турецкие болельщики, вообще-то не отличающиеся галантным поведением, повели себя таким образом на волейбольном матче не случайно. Весь контекст нынешних российско-турецких отношений, связанных с участием России в сирийской гражданской войне, бойкотами и запретами, разнузданной пропагандой, и не предполагает иного поведения. Хорошо хоть, что никто не пострадал.

Ничего хорошего в этом нет. Начинаются цепные реакции, типа той, когда молодые российские хоккеисты быковали на льду после побед и поражений на чемпионатах мира. Массовые допинговые скандалы с российскими спортсменами тоже вписываются в общий фон.

Придет день и для спортсменов России. Если, конечно, они будут вести себя достойно, а не как, скажем, Николай Валуев.

Обидная, но объективная проекция. От этого никуда не деться. В жизни все идет рядом. Достаточно вспомнить один из множества примеров, когда негатив по отношению к политику переносился на ни в чем не повинного спортсмена. Это легендарный немецкий боксер Макс Шмелинг, кумир и друг братьев Кличко, которого в свое время всюду воспринимали как любимца Гитлера. А сам Макс терпеть не мог нацистов, был женат на чешской актрисе и наотрез отказывался расстаться с ней и со своим менеджером-евреем Джо Джекобсом, а в Хрустальную ночь спас от смерти несколько еврейских семей. Но из-за того, что к нему постоянно лез с любовью доктор Геббельс, Шмелинг в глазах всего мира был кумиром нацистов и получал свою долю освистывания и оскорблений.

Зато, когда Третий рейх рухнул, репутация Макса Шмелинга справедливо выросла, и именно с таким Максом подружились в Германии братья Кличко.

Придет день и для спортсменов России. Если, конечно, они будут вести себя достойно, а не как, скажем, Николай Валуев.

А пока им стоит напомнить еще об одной скрепе. Когда футбольная сборная России на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме разгромно проиграла сборной Германии (0:16), согласно легенде, вратарю команды Льву Фаворскому после матча какой-то старый русский матрос сказал: «Не тужи, сынок. Не тебе, а царю-батюшке должно быть стыдно в этот день». Так ли было, или нет, но слова мудрые.

Игорь Левенштейн