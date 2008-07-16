«Челси» готовит крупнейший трансфер в своей истории
11:17, 16 июля 2008Спорт
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Удовлетворено требование «Реала»
|Робиньо
Если переход состоится, то он войдет в тройку крупнейших в истории футбола. Больше ранее дважды платил лишь тот же «Реал» за переходы Зинедина Зидана и Луиша Фигу.
Сам 24-летний Робиньо не против ухода. В Лондоне он мог бы поработать под началом своего соотечественника нового тренера «Челси» Луиша Фелипе Сколари.
Робиньо перешел в «Реал» в 2005 году из «Сантоса» за 24 млн. евро.
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