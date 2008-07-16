«Челси» готовит крупнейший трансфер в своей истории

Лондонский «Челси» согласился поднять сумму отступных за бразильского нападающего «Реала» Робиньо с 40 до 60 миллионов евро. Таким образом, было удовлетворено требование руководства мадридского клуба, которое считало предыдущую сумму компенсации заниженной, сообщают английские СМИ.

Если переход состоится, то он войдет в тройку крупнейших в истории футбола. Больше ранее дважды платил лишь тот же «Реал» за переходы Зинедина Зидана и Луиша Фигу.

Сам 24-летний Робиньо не против ухода. В Лондоне он мог бы поработать под началом своего соотечественника нового тренера «Челси» Луиша Фелипе Сколари.

Робиньо перешел в «Реал» в 2005 году из «Сантоса» за 24 млн. евро.

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