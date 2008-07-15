Болельщики "Марселя" собрали 30 млн. евро на покупку Дрогба

Болельщики французского клуба "Марсель", на прошлой неделе начавшие сбор средств на покупку форварда "Челси" Дидье Дрогба, собрали уже более 30 миллионов евро. Эта сумма указана на сайте, где любой желающий может виртуально внести деньги на покупку Дрогба (не более 200 евро).

Как отмечает AFP, в понедельник на сайте была указана сумма в 1 миллион 451 тысяча евро, но менее чем за сутки она возросла до 30 миллионов и 754 тысяч. Корреспондент Lenta.Ru, заполнив поле "имя" произвольным набором букв, внес на покупку Дрогба один евро, и общая сумма сразу же увеличилась. Никаких сведений о себе сообщать не потребовалось.

Ранее организаторы акции "Дрогба-фонд" утверждали, что их главная цель - привлечь внимание руководства "Марселя".

Президент клуба Папе Диуф признался, что инициатива болельщиков его приятно удивила. Однако он отметил, что даже если фанатам удастся собрать необходимую сумму на покупку Дрогба, переход ивуарийского форварда вряд ли будет возможен, поскольку у "Марселя" нет возможности платить игроку зарплату, сопоставимую с той, что он получает в "Челси".

Дидье Дрогба начинал карьеру во французских клубах "Ле Ман" и "Гингам", а сезон-2003/04 провел "Марселе" и в 35 матчах чемпионата Франции забил 19 голов. Летом 2004 года нападающий перешел в "Челси" и стал одним из лидеров этой команды. В межсезонье-2008 интерес к Дрогба проявляли "Милан" и "Барселона", однако новый главный тренер "Челси" Луис Фелипе Сколари заявил, что он хочет оставить ивуарийца.

Лента.ру