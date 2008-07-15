Кличко настолько талантлив, что ему не с кем драться

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис заявил, что он единственный боксер, который мог бы победить чемпиона мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация) Владимира Кличко. В то же время британский спортсмен, в последний раз выходивший на ринг в 2003 году, отметил, что он не собирается возвращаться в бокс, сообщает интернет-издание boxingscene.com.

Леннокс Льюис считает, что Кличко-младший, 12 июля защитивший свои титулы в бою против американца Тони Томпсона, очень талантливый боксер. По словам британца, полностью раскрыть свой потенциал украинцу мешает отсутствие достойных соперников. "У него нет конкурентов. Возможно, один есть, но он уже завершил карьеру", - сказал Льюис.

Свой последний бой британец провел 21 июня 2003 года, одержав победу техническим нокаутом над Виталием Кличко - старшим братом Владимира.

Лента.ру