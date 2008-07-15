Кличко настолько талантлив, что ему не с кем драться
19:45, 15 июля 2008Спорт
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Версия Леннокса Льюиса
Леннокс Льюис считает, что Кличко-младший, 12 июля защитивший свои титулы в бою против американца Тони Томпсона, очень талантливый боксер. По словам британца, полностью раскрыть свой потенциал украинцу мешает отсутствие достойных соперников. "У него нет конкурентов. Возможно, один есть, но он уже завершил карьеру", - сказал Льюис.
Свой последний бой британец провел 21 июня 2003 года, одержав победу техническим нокаутом над Виталием Кличко - старшим братом Владимира.
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