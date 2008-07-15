Матч Динамо-Шахтер будет судить немецкая бригада

На полтавском стадионе «Ворскла» чемпион и вице-чемпион Украины сойдутся в матче за Суперкубок Украины.

Судить матч доверили немецкой бригаде арбитров во главе с Вольфгангом Штарком.

В летнее межсезонье «Шахтер» сделал несколько хороших приобретений, которые должны усилить команду Мирчи Луческу. «Горняки» вернули из аренды одного из лучших форвардов минувшего сезона Евгения Селезнева, выступавшего в киевском «Арсенале». Затем за 9 миллионов евро подписали контракт с боливийским нападающим Марсело Морено, сообщает «ЛИГА».

Руководители «Динамо» тоже не сидели сложа руки, подыскивая игроков способных усилить команду, прежде всего, в еврокубковых играх. Сначала успешно завершились переговоры о переходе в команду нападающего Эммануэля Окодувы, известного по выступлениям за ряд украинских клубов.

У киевлян есть одна серьезная потеря - полузащитник Карлоса Корреа в последнем матче прошлого Чемпионата Украины сломал малую берцовую кость левой ноги, поэтому в ближайшее время команде он помочь не сможет.

Специально для проведения матча за Суперкубок «Ворскла» выделила на обновление своего стадиона 5,5 миллиона гривен. На арене установили ультрасовременное видеотабло, отреставрировали фасад, провели масштабные ремонтные работы во внутренних и внешних прилегающих к стадиону помещениях. Перестроили и обновили зал для пресс-конференций.

Отметим, что в розыгрышах Суперкубка Украины «Шахтер» и «Динамо» встречались четыре раза. Трижды сильнее были киевляне и один раз выигрывали «горняки».

КП в Украине