Китай выиграет медалей больше, чем США

Китайские спортсмены могут выиграть медальный зачет Олимпиады-2008 в Пекине, сообщается в отчете консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, который цитирует Reuters.

Эксперты компании провели свой расчет медальных шансов стран на Играх-2008 на основе количества завоеванных наград в трех предыдущих олимпиадах, а также экономической и политической ситуации в этих государствах.

В отчете указывается, что Китай в родных стенах может рассчитывать на прибавку в 25 медалей по сравнению с Олимпиадой-2004 в Афинах. Победившая на тех Играх в медальном зачете команда США, наоборот, недосчитается шестнадцати наград. Таким образом, по расчетам компании, китайские спортсмены завоюют в Пекине 88 медалей, а американцы - 87.

"Сочетание эффекта домашнего турнира и поддержки спорта в стране приводят к ожиданию значительного укрепления Китая в медальном зачете. Это позволит хозяевам Олимпиады бороться с командой США за первую строчку в медальной таблице", - сообщается в отчете компании.

Летние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 8 по 24 августа.