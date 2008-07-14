Кличко рад, что теперь выглядит как настоящий боксер

Украинский боксер-тяжеловес Владимир КЛИЧКО после победы над американцем Тони ТОМПСОНОМ заявил, что он еще не знает, кто будет его следующим соперником. Чемпион мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация) пообещал выбрать оппонента в течение двух недель, сообщает Associated Press.

12 июля в Гамбурге В.КЛИЧКО нокаутировал Т.ТОМПСОНА в 11-м раунде и защитил принадлежащие ему титулы. Американец встречался с украинским боксером на правах официального претендента на звание чемпиона WBO. При этом еще до боя IBF обязала В.КЛИЧКО провести поединок со своим претендентом - россиянином Александром ПОВЕТКИНЫМ.

Планировалось, что бой В.КЛИЧКО – А.ПОВЕТКИН состоится осенью этого года, а одной из возможных дат проведения матча называлось 26 ноября. В ближайшую субботу, 19 июля, А.ПОВЕТКИН в подмосковном Чехове встретится с американцем Таурусом САЙКСОМ.

Комментируя ход боя с Т.ТОМПСОНОМ, В.КЛИЧКО сказал, что в начале встречи он не мог найти свой ритм, а его джеб (прямой удар с "передней", в случае В.КЛИЧКО - левой, руки) не работал. Украинец отметал, что ему пришлось перейти к плану "Б" и чаще использовать удары правой рукой.

По словам чемпиона мира, поединок с Т.ТОМПСОНОМ получился для него непростым, но В.КЛИЧКО это обстоятельство порадовало. "Мне уже давно не ставили синяков, так что теперь я выгляжу как настоящий боксер", - добавил украинец.

Т.ТОМПСОН признал превосходство В.КЛИЧКО и сказал, что к концу боя чувствовал себя уставшим. "Он (В.КЛИЧКО - УНІАН) сделал то, что должен делать великий чемпион - использовал свое преимущество, когда я был уязвим. Сейчас у меня болит только сердце - из-за того, что я проиграл", - сказал американец.