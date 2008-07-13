Платини предлагает ввести футбольные контракты только для взрослых

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини направил властям Евросоюза конфиденциальный документ. В нем содержится просьба официально запретить трансферы игроков, не достигших возраста 18 лет, ввести ограничение на число иностранцев в составе команд, а также бороться с неумелым финансовым менеджментом в клубах. Об этом пишет английское издание Daily Telegraph.

В том случае, если все эти решения будут приняты, в европейском футболе произойдут серьезные изменения. Например, если бы новые правила были введены раньше, лондонский "Арсенал" не смог бы приобрести в 16-летнем возрасте таких игроков как Тео Уолкотт (футболист сборной Англии) и Сеск Фабрегас (чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании).

Суть предложений Платини состоит в том, чтобы молодые игроки подписывали первые профессиональные контракты с теми клубами, воспитанниками которых они являются. Инициативу президента УЕФА поддержал президент мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, который недавно возглавил Европейскую ассоциацию клубов.

Что касается квоты на иностранцев, то Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своем конгрессе 30 мая 208 года одобрила введение в футбольных клубах к 2012 году квоты в максимум пять иностранных футболистов на поле.

Ранее Еврокомиссия выразила протест против решения ФИФА, предупредив, что оно нарушает трудовое законодательство Евросоюза. В последнее время Платини проводит интенсивные консультации с властями ЕС для того, чтобы уладить вопрос о разрешении УЕФА иметь собственные правила перехода игроков, не зависящие от трудового законодательства Евросоюза.

Лента.ру