Кличко: я теперь выгляжу как настоящий боксер

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко после победы над американцем Тони Томпсоном заявил, что он еще знает, кто будет его следующим соперником. Чемпион мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация) пообещал выбрать оппонента в течение двух недель, сообщает Associated Press.

12 июля в Гамбурге Кличко нокаутировал Томпсона в 11-м раунде и защитил принадлежащие ему титулы. Американец встречался с украинским боксером на правах официального претендента на звание чемпиона WBO. IBF заявляет, что Кличко обязан провести поединок с ее претендентом - россиянином Александром Поветкиным.

Комментируя ход боя с Томпсоном, Кличко сказал, что в начале встречи он не мог найти свой ритм, а его джеб (прямой удар с "передней", в случае Кличко - левой, руки) не работал. Украинец отметил, что ему пришлось "перейти к плану Б" и чаще использовать удары правой рукой. По словам чемпиона мира, поединок с Томпсоном получился для него непростым, но Кличко это обстоятельство порадовало. "Мне уже давно не ставили синяков, так что теперь я выгляжу как настоящий боксер", - добавил украинец.

Тони Томпсон признал превосходство Кличко и сказал, что к концу боя чувствовал себя уставшим. "Он сделал то, что должен делать великий чемпион - использовал свое преимущество, когда я был уязвим. Сейчас у меня болит только сердце - из-за того, что я проиграл", - сказал американец.

См. также Владимир Кличко победил в 11 раунде (фоторепортаж)