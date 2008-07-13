Владимир Кличко победил в 11 раунде (добавлены фото)
00:58, 13 июля 2008Спорт
6299
Решающий удар пришелся в подбородок
В Гамбурге завершился бой за чемпионство по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация) между Владимиром Кличко и американцем Тони Томпсоном.
В 11-м раунде точным акцентированным "кроссом" в подбородок Кличко отправил Томпсона в нокаут и защитил принадлежавшие ему титулы.
Бой проходил при заметном преимуществе Кличко, которое он однако долго не мог реализовать. Уже в первом раунде Владимир после столкновения головами получил рассечение брови. Во второй половине боя повредил ногу Томпсон.
Фото Reuters, Associated Press
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter