Владимир Кличко победил в 11 раунде (добавлены фото)

В Гамбурге завершился бой за чемпионство по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация) между Владимиром Кличко и американцем Тони Томпсоном.

В 11-м раунде точным акцентированным "кроссом" в подбородок Кличко отправил Томпсона в нокаут и защитил принадлежавшие ему титулы.

Бой проходил при заметном преимуществе Кличко, которое он однако долго не мог реализовать. Уже в первом раунде Владимир после столкновения головами получил рассечение брови. Во второй половине боя повредил ногу Томпсон.

Фото Reuters, Associated Press