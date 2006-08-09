Букмекеры ставят на ”Динамо” и ”Шахтер”

В преддверии первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором сыграют украинские клубы, букмекеры высказали свое мнение, относительно исхода поединков.

На победу донецкой команды в матче с польской "Легией" авторитетная букмекерская контора William Hill ставит 1:1,5, а на победу "Динамо" в Киеве над стамбульским "Фенербахче" - 1:1,9.

Ставки на победу поляков или турков соответственно ниже - 1:6,0 и 1:3,6.

Уже в среду, 9 августа, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут первые поединки третьего квалификационном раунда Лиги Чемпионов.

За право играть в групповом этапе турнира киевляне поспорят с вице-чемпионом Турции стамбульским "Фенербахче", а "горнякам" будет противостоять первая команда Польши - варшавская "Легия".

Согласно жребию UEFА, обе украинские команды свои двухматчевые дуэли начнут на домашних полях, что, по традиции, считается некоторым преимуществом соперника.

Более серьезным выглядит оппонент киевлян. Стоит отметить, что пара "Динамо" - "Фенербахче" на данном этапе практически не уступает дуэтам "Гамбург" - "Осасуна" и "Милан" - "Црвена Звезда".

Руководители стамбульцев и киевлян в унисон заявили, что им попался один из самых сильных соперников, но в то же время обе стороны выразили уверенность в итоговом успехе.

Корреспондент по материалам "Дело"