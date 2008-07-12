Тимошенко поддерживает идею волонтерского движения к Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает идею создания волонтерского движения до чемпионата по футболу Евро-2012. Об этом она заявила сегодня во время встречи с молодежью на ІІ Конференции Всеукраинского молодежного общественного объединения «Батькивщина молодая».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня «Батькивщина молодая» начинает Всеукраинское волонтерское движение за содействие проведению чемпионата по футболу Евро-2012.

Премьер-министр приветствовала этот шаг и выразила уверенность, что именно такие решительные действия со стороны молодежи помогут стране с честью и достоинством подготовить и провести Евро-2012 на высоком европейском уровне.