Гольфист попал в лунку ударом со 181 метра

Американский гольфист Фил Микелсон отправил мяч в лунку ударом с 181 метра и 5 сантиметров. Спортсмен, занимающий второе место в мировом рейтинге, отличился на проходящем в эти дни открытом чемпионате Шотландии. Микелсон попал в лунку первым же ударом, сделав эйс, что случается в гольфе нечасто, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Удачный удар позволил американскому гольфисту вернуться в число лидеров соревнований. Перед очередным днем открытого чемпионата Шотландии (11 июля) турнир складывался для Микелсона таким образом, что он мог не выйти в очередной круг.

В четверг, 10 июля, на открытом чемпионате Шотландии эйс сделал шведский гольфист Пеле Эдберг, и получил за свой удачный удар спортивный BMW стоимостью 90 тысяч долларов. Микелсону попадание в лунку со 181 метра никаких призов не принесло.