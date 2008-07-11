Питер Крауч ушел из Ливерпуля

Форвард "Ливерпуля" и сборной Англии Питер Крауч перешел в "Портсмут" в обмен на 11 миллионов фунтов стерлингов, сообщает BBC.

"Ливерпуль" Питер покинул, не выдержав конкуренции со звездным испанцем Фернандо Торресом, который в дебютном для себя сезоне 2007/08 забил за мерсисайдцев в различных турнирах 33 мяча.

В новом сезоне наставник "Портсмута" Харри Реднапп, который весной добился с командой большого успеха - победы в Кубке Англии, рассчитывает на тандем форвардов сборной Англии: миниатюрного Жермейна Дефо и двухметрового Крауча.

Тем временем, "Ливерпуль" подписал 25-летнего бразильского вратаря с итальянским паспортом Диего Кавальери. Основным голкипером "красных" является резервный вратарь сборной Испании на чемпионате Европы Хосе Рейна.