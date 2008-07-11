Букмекеры ставят на Кличко

Букмекеры считают чемпиона по версиям IBF и WBO Владимира Кличко явным фаворитом в бою с американским боксером-супертяжеловесом Тони Томпсоном.

Британская контора William Hill предлагает любителям азартных игр сделать ставку на победу Кличко-младшего всего лишь по коэффициенту 1,08 (8 у.е прибыли при ставке в 100). Шансы Томпсона выглядят в интерпретации William Hill гораздо скромнее (коэффициент 7,0).

Чуть оптимистичнее для американца (и выгоднее для желающих поставить на украинца) расценивает шансы боксеров на победу "Марафон": 1,15 на Кличко и 5,50 на Томпсона.

По мнению Bwin, бой вряд ли продлится все 12 раундов: ставка на нокаут в исполнении одного из боксеров принимается по коэффициенту 1,40, вдвое менее вероятным считает контора вариант, при котором определять победителя придется судьям (2,75). При этом ожидать нокаут, уточняет РИА "Новости" следует в промежутке между четвертым и шестым раундами.

В активе 32-летнего украинца 50 побед (44 - нокаутом) при трех поражениях. "Тигр" Томпсон, который старше своего соперника на четыре года, в 32 поединках одержал 31 победу.