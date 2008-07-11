Маскаев проведет бой на Красной площади

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Олег Маскаев проведет поединок с американцем Робертом Хоукинсом 6 сентября 2008 года в рамках празднования Дня города в Москве. Бой пройдет на Красной площади и станет частью благотворительного вечера "Звезды Ринга на Красной площади", сообщает Лента.русо ссылкой на пресс-службу промоутерской компании Yuri Fedorov Sports Lab.

На площади будет установлен ринг, вокруг которого расположатся места для VIP-гостей, а также участников Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Вход для зрителей будет бесплатным. Организаторы рассчитывают, что шоу увидят около 25 тысяч человек.

Олег Маскаев провел на профессиональном ринге 40 поединков. В них он одержал 34 победы, в том числе 26 нокаутом. В августе 2006 года Маскаев завоевал чемпионский титул WBC, нокаутировав Хасима Рахмана. 8 марта 2008 года россиянин уступил звание чемпиона, проиграв нокаутом нигерийцу Сэмюэлу Питеру.

38-летний Роберт Хоукинс провел за свою карьеру 34 поединка. Американец одержал 23 победы, из них семь нокаутом, и потерпел 11 поражений.