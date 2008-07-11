Цвет формы спортсмена влияет на решения судьи

Цвет формы спортсменов влияет на решения судей. К такому выводу пришли немецкие ученые, проведя ряд психологических тестов. Результаты их работы приняты к публикации в журнал Psychological Science. Коротко работу ученых приводит журнал New Scientist.

Эффект влияния цвета формы на результаты спортсменов был впервые показан в 2005 году эволюционными биологами из Университета Дарема в Великобритании. Первоначально они предположили, что этот эффект связан с тем, что соперники воспринимают красный цвет как символ доминирования и агрессии. Однако несколько групп психологов не согласились с такой точкой зрения.

Ученые из Университета Мюнстера разработали теорию, согласно которой красная форма влияет не на действия соперников, а на восприятие матча судьями. Чтобы подтвердить свою точку зрения, они провели эксперимент, в котором приняли участие 42 судьи таэквандо. Добровольцам показывали записи нескольких боев, в которых на одном из спортсменов был надет красный защитный жилет, а на другом - синий.

Каждый судья оценивал бои независимо от остальных, присуждая очки спортсменам за каждую атаку. На следующей стадии эксперимента судьям показали те же бои, но в другом порядке. Кроме того, цвета защитных жилетов спортсменов были изменены при помощи графического редактора. Спортсмена, носившего красный жилет, "переодели" в синий, и наоборот. Судьи снова должны были присуждать очки за каждую атаку.

После подсчета результатов ученые выяснили, что судьи в среднем присуждали спортсмену в красном жилете на 13 процентов больше очков. Интересно, что ранее к выводу о преимуществах красной формы пришли британские ученые, изучавшие статистические данные футбольных матчей.

Работа ученых может способствовать пересмотру правил некоторых спортивных дисциплин. Если в таэквандо спортсмены носят детектор удара, который помогает судьям присуждать очки, то, например, в боксе, рефери ориентируются только на свое восприятие боя.

Лента.ру