Китаянка Хоу Ифань отобрала мировую шахматную корону у украинки Музычук

Во Львове завершилась 9-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин, в которой Хоу Ифань белыми фигурами выиграла у украинки Марии Музычук и досрочно стала чемпионкой мира.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу китайской шахматистки.

Девятая партия не была самой продолжительной по времени в этом матче и уже после 46-го хода китаянки Музычук признала свое поражение.

Ранее, в предыдущих восьми партиях, украинка не смогла одержать ни одной победы, сведя четыре партии вничью и проиграв вторую партию (черными фигурами) и шестую партию белыми фигурами.

22-летняя гроссмейстер из Китая Хоу Ифань в четвертый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее она завоевывала этот титул в 2010, 2011 и 2013 годах. Также она является трёхкратной победительницей женских командных чемпионатов мира в составе команды КНР (2007, 2009, 2011). Хоу Ифань - одна из трёх чемпионок мира (вместе с Елизаветой Быковой и Се Цзюнь), которым удавалось после перерыва возвращать себе шахматную корону.

Как сообщал УНИАН, согласно регламенту, матч должен был продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, предусматривалось проведение тай-брейка.

В итоге, для выявления победителя понадобилось 9 партий.