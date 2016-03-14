Игрок сборной Украины Коноплянка пропустит ближайшие матчи с Кипром и Уэльсом из-за травмы

Игрок сборной Украины и испанской "Севильи" Евгений Коноплянка получил травму и не сможет выходить на поле в ближайшие две-три недели, сообщает официальный сайт "Севильи".

Игрок не поможет сборной Украины в ближайших товарищеских матчах против Кипра (24 марта) и Уэльса (28 марта) из-за травмы задней поверхности бедра.

Повреждение украинский легионер получил в матче против "Вильяреала".

Как сообщал УНИАН, Коноплянка в матче с "Вильяреалом" забил победный гол своей команды. После первого тайма счет был 1:2 в пользу "Вильяреал". Тем не менее, во второй половине игры "Севилья" смогла не только выравнять счет, но и выйти вперед.

На 51 минуте после прострела Евгения Коноплянки в штрафную гостей защитник "Вильяреала" срезал мяч в свои ворота. А уже на 65 минуте Коноплянка взял игру на себя и сместившись с левого фланга к центру поля шикарным ударом из-за пределов штрафной вывел "Севилью" вперед - 3:2.

Игрок был вынужден покинуть поле на 70-й минуте после полученной травмы.