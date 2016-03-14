Главный тренер сборной Украины по футболу Фоменко лично пригласил болельщиков поддержать команду в ближайших матчах (видео)

Игра с Кипром состоится 24 марта в Одессе, а матч с Уэльсом - 28 марта в Киеве.

Наставник национальной сборной Украины Михаил Фоменко обратился к болельщикам и пригласил всех любителей футбола на товарищеские матчи против сборных Кипра и Уэльса.

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