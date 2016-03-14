Главный тренер сборной Украины по футболу Фоменко лично пригласил болельщиков поддержать команду в ближайших матчах (видео)
17:24, 14 марта 2016Спорт
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Игра с Кипром состоится 24 марта в Одессе, а матч с Уэльсом - 28 марта в Киеве.
Михаил Фоменко призывает болельщиков поддержать команду на стадионах / prosport-ru.tsn.ua
Наставник национальной сборной Украины Михаил Фоменко обратился к болельщикам и пригласил всех любителей футбола на товарищеские матчи против сборных Кипра и Уэльса.
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