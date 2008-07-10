На матче "Динамо" - "Шахтер" ожидается аншлаг

Билетов на первый футбольный матч нового сезона - Суперкубок Украины - уже почти нет

15 июля в 20:45 в пятый раз сыграют между собой "Динамо" и "Шахтер". На этот раз в Полтаве новый обладатель Суперкубка, кроме трофея, получит еще и чек на 50 тысяч долларов.

Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы матча.

Команды сыграют в Полтаве на реконструированном стадионе имени Бутовского, который вмещает около 25 тысяч болельщиков. Руководство "Ворсклы" потратило 5,5 миллионов гривен на ремонт арены. Сменили не только сидения, табло и близлежащую территорию, а даже туалеты.

Суперкубок разыграют уже в пятый раз, и каждый раз за него боролись "Динамо" и "Шахтер". Статистика пока на стороне киевлян - 3 победы.

Встреча украинских грандов 15 июля даст старт новому футбольному сезону под эгидой новосозданной Премьер-лиги. Перед матчем на заседании исполкома Федерации футбола Украины выберут президента Премьер-лиги, а пока подготовкой занимается еще Виталий Данилов.

ICTV