В составе "Динамо" на матч Лиги чемпионов в Манчестер отправились 20 игроков

В составе динамовской делегации — 20 футболистов, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Накануне встречи в составе украинской команды нет дисквалифицированных, но по-прежнему в лазарете находятся вратарь Александр Рыбка и полузащитник Николай Морозюк — эти исполнители «Динамо» в Манчестере не помогут.

Также в Киеве остались Радосав Петрович, Жуниор Мораес, Никита Бурда и Сергей Мякушко.

Таким образом, делегация «Динамо» включила в себя следующих футболистов:

Вратари: Александр Шовковский, Артур Рудько, Георгий Бущан.

Защитники: Данило Силва, Виторину Антунеш, Александар Драгович, Домагой Вида, Евгений Макаренко, Евгений Хачериди.

Полузащитники: Мигель Велозу, Александр Яковенко, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский.

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Лукаш Теодорчик.

Как сообщал УНИАН, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся три недели назад в Киеве, "Динамо" уступило со счетом 1:3.

Для выхода в четвертьфинал киевлянам необходимо выигрывать в гостях с разницей в три мяча и более, или крупно побеждать с разицей в два гола (2:4, 3:5 и т.д.). При повторении результата киевского матча - 1:3 - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.