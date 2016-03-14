Финальный матч Кубка Украины по футболу может быть перенесен на более раннюю дату в интересах национальной сборной

Президент футбольной Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон заявил о возможном переносе финального матча Кубка Украины с 21 мая на 19-е число с учетом интересов сборной, которая сможет раньше начать подготовку к Евро-2016. Об этом он заявил на пресс-конференции в спортивно-информационном центре «Parimatch.ua».

"В интересах национальной сборной Украины, для того, чтобы команда начала раньше готовиться к Евро-2016, мы хотим перенести финальный матч Кубка Украины с 21-го на 19-е мая, - отметил президент УПЛ. - Но, есть нюансы. Во-первых, до финала Кубка и одновременно до решающего матча еврокуба может дойти донецкий "Шахтер". А согласно календарю УЕФА финал Лиги Европы состоится 18 мая. Во-вторых, у нас в национальном первенстве может сложиться такая ситуация, что понадобится проведение "золотого матча". Мы держим этот вопрос на контроле. но решения будут приниматься оперативно, по ходу сезона".

Касательно даты проведения ответных матчей нынешней стадии турнира - 1/4 финала, то она будет определена после окончания еврокубковых матчей с участием "Динамо" и "Шахтера", которые будут сыграны на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2016, где согласно жеребьевки на групповом этапе сыграет с командами Германии, Северной Ирландии и Польши. Турнир пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции.

Главный тренер национальной сборной Михаил Фоменко настаивает на том, что в календарь внутренних соревнований должны быть внесены изменения с тем, чтобы сборная смогла как можно ранее начать подготовку к Евро.