Министры решили провести чемпионат Украины по горным лыжам без снега (фоторепортаж, видео)

Участники Чемпионата Украины и соревнований Кубка Украины по горнолыжному спорту, которые проходят на горе Красия на Закарпатье, не могут назвать то, что происходило, "соревнованиями", ведь в горах почти не было снежного покрова.

Об этом сообщает Prozak.info.

На соревнования приехал министр молодежи и спорта Игорь Жданов, который заявил, что руководство горнолыжного курорта "Красия" сделало все для того, чтобы чемпионат прошел на "высоком уровне".

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По словам очевидцев и участников чемпионата, снега фактически не было: за один спуск почти полностью портились лыжи, поэтому соревнования решили провести по сокращенной программе.

Но, по информации издания, высокие чиновники поселились в отеле в горах и не хотели раньше возвращаться домой: поступил приказ проводить чемпионат по полной программе.

Источники Prozak.info объяснили, почему соревнования решили провести на Красии, зная о том, что здесь довольно низкая высота и с потеплением снег совсем не держится: дело в том, что один из чиновников в лыжной федерации является собственником "Красии" и, по информации СМИ, для него это деньги, которые "отмываются" из госбюджета.