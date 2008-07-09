Китайское телевидение впервые будет работать в прямом эфире

Во время Пекинской Олимпиады государственное телевидение Китая впервые в своей пятидесятилетней истории будет работать в прямом эфире, сообщает Лента.ру со ссылкой на Синьхуа.

По словам Цзян Хэпина, возглавляющего спортивный канал Центрального телевидения Китая, при трансляции "картинки" с Олимпийских Игр не будет использоваться 30-секундная задержка изображения, как это делается обычно. Как отметил Цзян Хэпин, китайские зрители смогут увидеть события Олимпиады одновременно со всем остальным миром.

Государство и Коммунистическая партия строго контролируют содержание радио- и телепрограмм, транслирующихся на территории Китая. Это относится даже к спортивным состязаниям, происходящим за пределами страны. Например, футбольные матчи Евро-2008 китайские зрители видели с опозданием в несколько минут по сравнению с европейскими.

Как ожидается, за открывающейся 8 августа Пекинской Олимпиадой будут наблюдать по телевизору около четырех миллиардов человек, то есть приблизительно две трети населения планеты.