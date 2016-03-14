Шикарный гол Коноплянки принес победу "Севилье" (видео)

13 марта состоялся 29 тур испанской Ла Лиги, в котором сошлись "Севилья" и "Вильяреал".

После первого тайма счет был 1:2 в пользу "Вильяреал".

"Севилья" первой забила - на 24 минуте Коноплянка отдал мяч на Гамейро, который убежав в контратаку вошел в штрафную и прокатил мяч дальше на Иборру, забивавшего в пустые ворота.

Однако, уже через 5 минут "Вильяреал" сравнял счет, а на 37 минуте вышел вперед.

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Тем не менее, во второй половине игры "Севилья" смогла не только выравнять счет, но и выйти вперед.

На 51 минуте после прострела Евгения Коноплянки в штрафную гостей защитник "Вильяреала" срезал мяч в свои ворота.

А уже на 65 минуте Коноплянка взял игру на себя и сместившись с левого фланга к центру поля шикарным ударом из-за пределов штрафной вывел "Севилью" вперед - 3:2.

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Однако, на 70 минуте Коноплянка получил повреждение и был заменен на Рейеса, который уже в добавленное время установил окончательный счет на табло - 4:2.

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Стоит отметить, что последние 10 минут "Севилья" доигрывала матч в меньшинстве - получив вторую желтую с поля был удален Банега.