Луческу похвалил "Днепр" и пожаловался на состояние газона и назначение арбитра из Киева

Наставник "Шахтера" Мирча Луческу признал, что это заслуженная победа "Днепра", передает его слова сайт клуба.

"Заслуженная победа "Днепра" - ничего не обсуждается. Они хотели намного больше и были более агрессивны. С их стороны было больше движения. «Днепр» лучше адаптировался к такому непростому полю и выглядел тактически грамотно. Соперник играл просто: было много длинных передач, футболисты линии атаки очень хорошо принимали мячи, цеплялись за них. Поэтому результат, к сожалению, соответствует", - поделился мнением румынский специалист.

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Луческу допустил, что мог ошибиться с составом, оставив на скамейке запасных Кучера, Ракицкого и Исмаили.

"Ни Кривцов, ни Ордец, к сожалению, не были на уровне сегодняшней игры. Им было тяжело справиться с агрессивностью и скоростью Зозули и Матеуса. Мячи так и были забиты: из-за настойчивости нападающих "Днепра"", - подчеркнул тренер.

Луческу также акцентировал внимание на состоянии газона "Днепр-Арены" и назначения на матч арбитра из Киева.

"Может быть, поле будет лучшего качества (в Брюсселе в матче с "Андерлехтом" - ред.) и нам будет легче выходить из обороны через пас. На таком газоне это было сложно сделать. К тому же, как обычно... Не понял, почему матч судил именно киевский арбитр. Очень важная игра. Наверное, можно было назначить другого судью, чтобы не было лишних разговоров. А в целом победа "Днепра" вообще не обсуждается", - сказал тренер "Шахтера".

Он добавил, что если бы не игра с "Андерлехтом", наверняка выставил бы полностью основной состав, и, возможно, что-то бы изменилось.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта в Днепропетровске завершился последний матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" принимал донецкий "Шахтер" и победил со счетом 4:1.

Таким образом, "Днепр" набрал 31 очко и сохранил 4-е место. А "Шахтер" (46 очков) позволил киевскому "Динамо" стать единоличным лидером (49). Тройку сильнейших по-прежнему замыкает луганская "Заря" (38).

19-й тур УПЛ состоится 19-20 марта.