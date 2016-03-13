"Днепр" разгромил "Шахтер" в центральном матче 18-го тура УПЛ

В Днепропетровске завершился последний матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:1.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма.

Несмотря на все трудности с составом и потерю дисквалифицированного капитана команды Руслана Ротаня, хозяева "Днепр-Арены" оказались полностью подготовленным к борьбе с одним из лидеров чемпионата и превзошли его во многих компонентах игры.

Хозяева поля открыли счет уже на 10-й минуте, когда отличился Джон Руис. В атаке "Днепра" по центру, Руис сделал передачу на Матеуса, тот виртуозно пяткй вернул мяч партнеру по команде, и Руис с линии вратарской расстрелял ворота Андрея Пятова - 1:0. Правда, горняков это не смутило и в середине тайма, на 23-й минуте, Максим Малышев сравнял результат. После сильной прострельной передачи Дарио Срны со штрафного Малышев головой подрезал мяч в дальний угол ворот - 1:1. Но, в самой концовке тайма, на 44-й минуте, днепропетровцы вновь вышли вперед благодаря точному удару Евгения Шахова. Атака "Днепра" "веером" начиналась с левого фланга, где Матос отдал мяч на Зозулю, тот переадресовал на Шахова, после чего последовал сильнейший удар низом - мяч влетел в дальний угол ворот, а Пятов до мяча не дотянулся - 2:1. Как оказалось позже. этот гол стал победным для "Днепра" в этом матче.

В начале второго тайма, на 50-й минуте, Роман Зозуля увеличил преимущество своей команды. В резкой контратаке "Днепра" Матос пробежался по левому флангу, сделал передачу на Матеуса, который прострелил в район вратарской. А там Зозузя головой отправил мяч в ворота - 3:1. Наконец, на 94-й минуте, Роман Безус реализовал пенальти, довершив разгром соперника - 4:1.

Таким образом, "Днепр" набрал 31 очко и сохранил 4-е место. А "Шахтер" (46 очков) позволил киевскому "Динамо" стать единоличным лидером (49). Тройку сильнейших по-прежнему замыкает луганская "Заря" (38).

19-й тур УПЛ состоится 19-20 марта.