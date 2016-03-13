Жан Беленюк стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

В Риге (Латвия) завершился последний день соревнований чемпионата Европы по борьбе, где в соревнованиях греко-римского стиля в весовой категории до 85 кг. победу одержал украинец Жан Беленюк.

Наш спортсмен выиграл золотую медаль в последней схватке соревнований.

Беленюк, являющийся действующим чемпионом мира осеннего первенства, которое проходило в Лас-Вегасе (США), более чем уверенно прошел всю дистанцию соревнований в Риге. В 1/8 финала украинец оказался сильнее Кристофера Йоханссона (Швеция) - 5:0. в четвертьфинале он поборол Дениса Кудлу из Германии - 6:1, в полуфинале был сильнее Лаумитиса Адомайтиса из Литвы - 2:1, а в решающей схватке поборол Роберта Кабилашвили из Грузии - 5:2.

Таким образом, Беленюк стал двукратным чемпионом Европы.

Всего, по итогам чемпионата Европы, на счету сборной Украины во всех стилях борьбы - женской, вольной и греко-римской - 14 наград.

Чемпионат Европы проходил в Риге с 7 по 13 марта.