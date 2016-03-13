УПЛ, 18-й тур: "Волынь" выиграла у "Стали", а "Говерла" - у "Металлиста"

Оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Игра в Луцке показала, что "Волынь" явно не соответствует статусу одного из аутсайдеров турнира, который команда получила после дисциплинарных санкций - "Волынь" лишили 18 очков в турнирной таблице. Лучане владели преимуществом на протяжении большей части игры, а на 54-й минуте Виктор Хомченко воплотил этот перевес в забитый гол. Игрок то ли навешивал мяч в штрафную, то ли так хитро пробивал по воротам, но мяч опустился в дальний угол ворот. В оставшееся время хозяева без труда сохранили перевес в счете.

В игре в Ужгороде "Говерла" забила решающий гол в первом тайме, на 34-й минуте, когда отличился Игорь Гончар. Его партнер Виталий Гемега слева ворвался в штрафную "Металлиста" и сделал мягкий заброс - Орест Кузык пробил с лёта, но Александр Ильющенков в падении отбил перед собой. Защитнику не удалось выбить, мяч подхватил Гончар и, подработав, точно пробил дальний верхний угол.

Таким образом, "Говерла" набрала 13 очков и переместилась с 12-го на 11-е место, обойдя одесский "Черноморец" (11 баллов) и вплотную приблизившись к идущему 10-м "Металлисту" - 14. "Волынь" набрала 12 очков и также поднялась с 13-го на 12-е место, также как и "Говерла" обойдя "Черноморец" (теперь 13-е место).

18-й тур УПЛ завершится в воскресенье вечером центральным матчем тура "Днепр" - "Шахтер" в Днепропетровске.