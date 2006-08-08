Из-за прихода Шевченко ”Челси” покинул форвард сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Эрнан КРЕСПО ушел из лондонского "Челси" в итальянский "Интер".

Решение руководства английского клуба расстаться с футболистом вызвано приходом украинского форварда Андрея ШЕВЧЕНКО, после чего в команде возник переизбыток высококлассных нападающих, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Э.КРЕСПО уже играл за "Интер" в сезоне-2002/03.

Южноамериканец будет выступать в Италии на правах аренды (ее срок - два года), но "Челси" сохранил за собой право вернуть форварда летом 2007 года. Владелец лондонского клуба Роман АБРАМОВИЧ приобрел Э.КРЕСПО в 2003 году, через год аргентинец был отдан в аренду "Милану", а летом 2005 года снова вернулся в "Челси".

Э.КРЕСПО неоднократно подчеркивал, что в английской команде его все устраивает, но в Италии он чувствует себя более комфортно. За время выступлений на Апеннинах (с 1996 года) аргентинец успел получить итальянское гражданство и приобрести недвижимость в окрестностях Милана.

Что касается ситуации в "Челси", то с приходом А.ШЕВЧЕНКО (незадолго до начала ЧМ-2006) в команде оказалось три форварда топ-класса – Э.КРЕСПО, ивуариец Дидье ДРОГБА и сам украинец. Учитывая, что главный тренер Жозе МОУРИНЬЮ, как правило, выпускает на поле одного "чистого" нападающего, держать в команде всех трех футболистов стало нецелесообразно.