Украинские биатлонистки не завоевали ни одной медали на Чемпионате мира

Всего в гонке с участием 30 сильнейших биатлонисток мира на данный момент участвовали четыре украинки.

Уже на первом огневом рубеже один промах допустила Валентина Семеренко и два - лидер команды Елена Пидгрушная. Тем самым, они фактически лишили себя возможности бороться за медали в гонке. На втором огневом рубеже два промаха допустила Юлия Джима и опустилась за пределы Топ-20 в компанию к Семеренко и Пидгрушной. Единственной, кто продолжала бороться за медали, оставалась Ирина Варвинец. Но и она на 3-м рубеже допустила единственный промах и не смогла бороться с лидерами по скорости прохождения дистанции.

На финише Варвинец была 16-й (1 промах, 1 минута 31.1 секунды отставания), Пидгрушная - 18-й (2, +1:39.2), Джима - 25-й (3, +2:32.1), Семеренко - 26-й (3, +2:58.2).

Победительницей гонки стала француженка Мари-Дорен Абер, завоевавшая третье золото ЧМ-2016 (0 промахов, 35 минут 28.5 секунды), серебро у Лауры Дальмайер из Германии (1, +7,3 секунды), бронза - у Кайсы Маккарайнен из Финляндии (1, +8,1 сек).

Таким образом, спортсменки сборной Украины не завоевали ни одной награды ЧМ в Холменколлене. Единственную медаль украинской сборной, на данный момент, в мужском спринте принес Сергей Семенов.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по биатлону проходит в пригороде столицы Норвегии Осло с 3 по 13 марта.

Соревнования завершатся в воскресенье вечером мужской гонкой масс-старт.