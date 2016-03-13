Премьер-лига, 18-й тур, "Днепр" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске состоится матч 18-го тура украинской футбольной ПЛ, в котором днепропетровский "Днепр" примет на своем поле донецкий "Шахтер".

На поле сойдутся команды, которые в данный момент занимают в турнирной таблице 4-е и 2-е место.

Преувеличить значение матча для обеих сторон невозможно.

Пожалуй, более болезненной станет возможная осечка для «Шахтера». Ведь главный соперник в борьбе за чемпионство - киевское "Динамо" - продолжает доказывать, что дарить очки никому не собирается. С другой стороны, потеря баллов днепропетровцами будет означать отставание от текущей бронзовой позиции, которую занимает луганская «Заря», на 10 очков, что наверстать будет практически невозможно.

По игровым показателям донетчане имеют все основания продолжить 11-матчевую победную серию в Лиге Пари-Матч. Однако есть на что надеяться, кроме собственного мастерства, и «Днепру». Во-первых, это уже ряд из 6-ти очных игр, когда подопечные Мирчи Луческу не побеждают, добыв за этот период только 2 очка. А в матче первого круга "Днепр" обыграл соперника со счетом 2:0. Во-вторых, занятость «горняков» в Лиге Европы УЕФА, которая отнимает не только физические силы, но и может отвлекать мысли.

В пользу гостей может сыграть дисквалификация Руслана Ротаня, ведь после кадровых потерь лидеров роль капитана еще более возросла. До сих пор даже в Днепропетровске определенное статистическое преимущество имеют гости, и перед ними брезжит возможность 10-го выигрыша на поле противника. Тогда как «Днепр» может сравниться дома если не по разнице мячей, то по количеству побед.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры считается "Шахтер". На победу горняков ставки принимаются из расчета 1,69 к 1, в то время как на ничью - 3,67 к 1, а на победу "Днепра" - 4,43 к 1.

Матч "Днепр" - "Шахтер" начнется на днепропетровской "Днепр-Арене" в 19.30.

ТВ-трансляцию матча проведет телеканал "2+2".