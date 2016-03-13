Премьер-лига, 18-й тур, "Волынь" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле "Сталь" из Днепродзержинска.

Встречаются команды, которые занимаю 13-е и 8-е место в турнирной таблице, соответственно.

В связи со штрафными санкциями против «Волыни» (команда была лишена 18 очков и опустилась в таблице с 5-го на 13-е место) текущее турнирное положение для нее совсем не отождествляется с достижениями на футбольном поле. А они все же более весомые у лучан на фоне противника, включая победу на поле "Стали" в матче первого круга в августе - 2:1.

Сейчас насущный вопрос для хозяев, насколько результат, заработанный в Харькове на прошлой неделе (0:3 от "Металлиста"), является случайным или закономерным. И имя гостей вполне подходит для этой проверки.

До сих пор «Сталь» под руководством Эрика ван дер Меера не побеждала, не сумев ни в одной из двух встреч показать устойчивость и стабильность с первой до последней минуты. Поэтому откладывать свой первый триумф в Украине иностранный специалист вряд ли хочет. В целом днепродзержинцы зарекомендовали себя домашней командой, тогда как «Волынь», наоборот, в основном страдает «комплексом собственного поля». Отсюда вытекает полная интрига, чего же ждать от этого матча.

На котировках букмекерских контор "Волынь" является фаворитом предстоящего матча с минимальным преимуществом. На победу лучан ставки принимаются с коэффициентом 2,28 к 1, в то время как на ничью - 3,16 к 1, а на победу гостей - 2,99 к 1.

Матч "Волынь" - "Сталь" начнется в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".