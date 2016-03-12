Украинские борцы завоевали две медали чемпионата Европы в греко-римском стиле

В Риге завершился очередной день чемпионата Европы по борьбе, где в греко-римском стиле спортсмены сборной Украины завоевали две награды - серебро и бронзу.

В супертяжелой весовой категории - до 130 кг. - бронзовый призер чемпионата мира-2015 Александ Чернецкий дошел до финала европейского первенства, где сошелся в схватке с Рызой Каяалпом из Турции. Турецкий борец досрочно выиграл схватку болевым приемом.

В весовой категории до 59 кг. украинец Дмитрий Цымбалюк дошел до полуфинала, где уступил представителю Армении Роману Амояну со счетом 0:4. В решающем поединке за бронзу украинец оказался сильнее Ивана Лизатовича из Хорватии - 9:0.

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Мингиян Семёнов из России, который в финале одолел Амояна со счетом 8:0.

Таким образом, за день до окончания чемпионата Европы на счету сборной Украины во всех стилях борьбы - женской, вольной и греко-римской - 13 наград.