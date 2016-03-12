Музычук и Ифань сыграли вничью в 8-й партии матча за звание чемпиона мира

Во Львове завершилась восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин, в которой украинка Мария Музычук сыграла вничью с Хоу Ифань из Китая.

Счет матча стал 5:3 в пользу Ифань.

Музычук, которая в этой партии играла белыми фигурами, вновь не удалось воспользоваться преимуществом цвета и поставить соперницу в безвыходное положение. Партия завершилась миром после того как обе соперницы сделали по 44 хода.

Таким образом, Ифань осталось набрать пол-очка для того, чтобы досрочно стать чемпионкой мира.

Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.

Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.