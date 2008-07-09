У Тимошенко сказали, почему тянули с подписанием договора по Троицкому

Правительство утвердило соглашение о демонтаже ТРЦ “Троицкий” возле НСК “Олимпийский”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабмине первый вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Он напомнил, что была достигнута взаимная договоренность с тремя подписантами договора о демонтаже «Троицкого» о том, что от КГГА и Госуправления делами будет направлено письмо-обращение в Кабмин о процедуре согласования.

«И мы договорились, что как только будет это письмо, Кабмин даст ответ, который будет звучать четко и однозначно: что мы ознакомились с соглашением, мы приняли распоряжение Кабмина и просим считать это распоряжение актом согласования подписанного вами тремя соглашения», - сказал он.

По словам И.ВАСЮНИКА, письмо в правительство пришло только сегодня, 9 июля. «Только что на заседании Кабмина принято протокольное поручение относительно сообщения подписантам этого письма – ГОЛУБЧЕНКО (КГГА) и г-ну ТАРАСЮКУ (глава Госуправления делами) по тексту – просим считать принятие распоряжения об отзыве всех судебных исков формальным актом согласования вашего соглашения», - сообщил И.ВАСЮНИК.

По его словам, таким образом, остановлены все судебные иски правительства к строительству ТРЦ «Троицкий».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал правительство сегодня же, 9 июля, парафировать соглашение о демонтаже торгово-развлекательного центра “Троицкий”, который строился возле национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

8 июля председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что демонтаж ТРЦ «Троицкий» приостановлен из-за отсутствия подписи премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под договором с инвестором.

УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр “Троицкий” перед стадионом, поскольку из-за ТРЦ стадион не отвечает требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня.