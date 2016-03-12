УПЛ: "Заря" разгромила Черноморец", "Александрия" и "Олимпик" сыграли вничью

В Запорожье завершился матч 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" на правах хозяев поля принимала одесский "Черноморец" и выиграла со счетом 4:0.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Если в первые 45 минут одесситы сумели на равных противостоять команде из тройки сильнейших в турнирной таблице УПЛ, то после перерыва луганская команда полностью владела преимуществом.

На 53-й минуте номинальные хозяева поля перехватили мяч в центре поля и после длинной диагонали с левого фланга Александр Караваев вышел один на один с вратарем Дмитрием Безруком и точно пробил в дальний угол - 1:0. Спустя 15 минут, на 68-й, Андрей Тотовицкий с углового закрутил мяч в дальний угол ворот. На 72-й минуте грубо ошибся Безрук, неудачно выбивший мяч. Тотовицкий приблизился к штрафной и отдал на Филиппа Будковского, который точно пробил - Безрук в прыжке зацепил мяч, но тот закатился в сетку. А а 82-й минуте Желько Любенович со штрафного технично через "стенку" пробил в ближний верхний угол - 4:0.

Ранее в Александрии завершился матч между местной командой и донецким "Олимпиком", в котором забитых голов не было - 0:0.

Таким образом, у "Зари" на данный момент 38 очков в турнирной таблице. Луганская команда чуть приблизилась к дуэту лидеров "Динамо" и "Шахтеру", вместе с тем, существенно оторвавшись от идущего на 4-м месте днепропетровского "Днепра" - на 10 баллов.

"Черноморец" остался на 11-м месте в таблице с 11 очками, "Александрия" осталась на 6-м месте с 24 очками в активе, а "Олимпик" остался 9-м - 16 баллов.

Центральный матч тура "Днепр" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 13 марта.