Чемпионат мира по шахматам, Музычук - Ифань, 8-я партия: видео онлайн-трансляция
Во Львове продолжается матч за мировую шахматную корону.
Сегодня во Львове пройдет 8-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором Мария Музычук встречается с Хоу Ифань из Китая.
Музычук в этой партии будет играть белыми фигурами.
Счет матча на данный момент - 4,5:2,5 очка в пользу Ифань.
В семи предыдущих партиях Ифань дважды выиграла (по разу - белыми и черными фигурами) и пять партий завершились вничью. Таким образом, для того чтобы выровнять положение Музычук необходимо побеждать сегодня и надеяться на успешное выступление в оставшихся двух партиях.
Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.
Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта.