IAAF и WADA требуют от Украины привести свое антидопинговое законодательство в соответствие с международными нормами

Впервые это произошло в ноябре прошлого года, когда Всемирная антидопинговая агентство (WADA) назвала нашу страну среди тех, которые не соответствуют кодексу этой организации, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Нынешняя резолюция IAAF по большому счету дублирует сообщение WADA четырехмесячной давности и напоминает о необходимости привести свою антидопинговую программу к требованиям WADA. Претензии обоих международных институтов сводятся к трем пунктам:

1. Украина должна привести свое антидопинговое законодательство в соответствие с международными нормами.

2. Украина должна разделить свои Национальный антидопинговый центр и антидопинговую лабораторию.

3. Украина должна пользоваться услугами только аккредитованных антидопинговых лабораторий.

"Федерация легкой атлетики Украины вынуждена констатировать, что мало в чем может повлиять на решение этих вопросов, поскольку они находятся исключительно в сфере полномочий Министерства молодежи и спорта Украины, Правительства Украины и Верховной Рады. Cо времени получения уведомления от WADA в этом направлении, в частности, профильным Министерством была проведена большая работа: внесены соответствующие Законопроекты, которые регулируют антидопинговую деятельность в Украине, началась более тесное взаимодействие с аккредитованными WADA антидопинговыми агентствами (в частности, Германии и Польши). ФЛАУ со своей стороны понимает всю важность этой проблемы и прикладывает немалые усилия для борьбы с допингом, регулярно проводит среди атлетов, тренеров, других легкоатлетических специалистов разъяснительную работу (лекции, семинары и тому подобное). Также ФЛАУ придерживается политики нулевой толерантности в отношении тех лиц, которые нарушают антидопинговое законодательство. В последнее время произошла череда дисквалификаций, информация о которых публиковалась на официальном сайте ФЛАУ", - сообщается в пресс-релизе ФЛАУ.

Федерация легкой атлетики Украины имеет все основания надеяться, что благодаря совместным усилиям к концу 2016 года, как того требуют рекомендации ИААФ, все недостатки в сфере антидопинговой программы в Украине будут исправлены.