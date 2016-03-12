Шарапова считает не корректной информацию о пяти полученных предупреждениях о запрете мельдония

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам спортсменки, она получила только одно письмо от 22 декабря 2015 года, темой которого была «Основные изменения в антидопинговой программе в теннисе на 2016 год».

«Я должна была уделить изучению этого документа больше времени. Но другие предупреждения? Они затерялись в информационных бюллетенях, на сайтах и в пресс-релизах. Я не хочу искать оправдания. Но говорить, что меня предупреждали пять раз — неправильно», — написала Шарапова.

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Как сообщал УНИАН, российская теннисистка Мария Шарапова провалила тест на допинг во время Открытого чемпионата Австралии.

Мельдоний, известный также как милдронат, способствует быстрому восстановлению клеток при сильных физических нагрузках. До 1 января этого года препарат не был запрещен для применения профессиональным спортсменам.

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Кроме того, в российских СМИ появилась информация о том, что у многих спортсменов по разным видам спорта выявлены положительные результаты допинг-проб.