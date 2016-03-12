Российским легкоатлетам все еще запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IAAF

Об этом сообщил президент IAAF Себастьян Коу после заседания Совета ассоциации, которое состоялось в Монте-Карло, передает Deutsche Welle.

По его словам, Москва пока сделала недостаточно для реформирования антидопинговой программы. "Сейчас Россию нельзя допускать", - заявил Коу.

На окончательное решение относительно допуска российский легкоатлетов к международным соревнованиям под эгидой IAAF следует ожидать в мае этого года.

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Как сообщал УНИАН, 7 января Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно дисквалифицировала бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.