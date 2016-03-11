"Динамо" одержало волевую победу в гостях над "Карпатами" в матче УПЛ

Во Львове завершился стартовый матч 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" проиграли на своем поле киевскому "Динамо".

Игра завершилась со счетом 1:2.

Игра оказалась крайне трудной для действующего чемпиона и одного из лидеров турнирной таблицы УПЛ нынешнего сезона. А первый тайм "Динамо" вообще проиграло. На 27-й минуте гол забил Амбросий Чачуа. Атака "Карпат" левым флангом завершилась тем, что после передачи от Гегама Кадымяна в штрафную Чачуа несильным ударом отправил мяч в ворота - 1:0.

Впрочем, после перерыва киевляне перехватили преимущество. На 55-й минуте точным ударом счет сравнял Лукаш Теодорчик. Атака "Динамо" левым флангом привела к тому. что Олег Гусев протолкнул мяч в штрафную на Дениса Гармаша, тот перевел мяч на Теодорчика, который с линии вратарской пробил над вратарем львовской команды Романом Мысаком. А спустя 9 минут, на 64-й, Андрей Ярмоленко забил победный гол. Гармаш сделал передачу на Ярмоленко, тот чуть подработал мяч, после чего пробил точно в дальний угол.

Таким образом, на счету "Динамо" 49 очков и команда минимум на двое суток стала единоличным лидером турнирной таблицы УПЛ. Донецкий "Шахтер", у которого 46 баллов, в воскресенье, 13 марта, проведет свой матч 18-го тура в Днепропетровске с местным "Днепром".