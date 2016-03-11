Украинские борцы завоевали три бронзы за день чемпионата Европы по борьбе

В Риге завершился очередной день чемпионата Европы по борьбе, где украинцы завоевали две бронзовые награды в женской борьбе и одну - в турнире мужчин-вольников, сообщает официальный сайт соревнований.

У женщин в весовой категории до 58 кг. Анна Василенко в решающем поединке за бронзу боролась с Элин Йоханной Нильссон из Швеции и выиграла со счетом 4:2. Примечательно, что чемпионкой Европы в этом виде программы стала экс-украинка Наталья Синишин, представляющая ныне Азербайджан. В финале она поборола Грейс Якоб Бюллен из Норвегии - 3:1.

А в весовой категории до 69 кг. Алина Стадник Махиня одержала досрочную победу над Адиной Еленой Попеску из Румынии - 12:2. Чемпионкой Европы в этой категории стала Мария Мамчук из Беларуси, которая в финале поборола Илону Кратыш из Израиля - 9:0.

В свою очередь, в мужских соревнованиях в супертяжелой весовой категории до 125 кг. в схватке за бронзу Ален Засеев поборол Даниэля Лигети из Венгрии со счетом 11:6. В финале Гено Петриашвили из Грузии обыграл Роберта Барана из Польши - 11:0.

Чемпионат Европы по борьбе в Риге проходит с 7 по 13 марта.