Женская сборная Украины по биатлону осталась без медалей в эстафете чемпионата мира

В Холменколлене (Норвегия) завершилась женская эстафетная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону, где олимпийские чемпионки Сочи-2014 из сборной Украины не сумели попасть в призеры, заняв итоговое 5-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Решающей оказалась стрельба в положении стоя на третьем этапе, где четыре промаха допустила Елена Пидгрушная и вынуждена была преодолеть штрафной круг.

Украинки отлично провели первые два этапа на стрельбе не допустив ни единого промаха. И если Валентина Семеренко по скорости значительно уступала соперницам (22,9 секунды отставания), то Ирина Варвинец по итогам своего этапа пришла в группе сильнейших, отставая от лидера на символические 2,6 секунды.

Отлично свой этап начала Пидгрушная, закрывшая все 5 мишеней на "лежке" без дополнительных патронов. Она на некоторое время вывела украинскую команду в лидеры, но на "стойке" грубо ошибалась. В итоге, даже использовав три дополнительных патрона, наша спортсменка сумела закрыть только четыре мишени из пяти и вынуждена была пройти штрафной круг, существенно уступая лидерам - 1 минуту 10,7 секунды. На последнем этапе Юлия Джима не смогла исправить ситуацию, использовав два дополнительных патрона и увеличив отставания до 1 минуты 27,7 секунды.

Чемпионками мира стали биатлонистки Норвегии, преодолевшие дистанцию за 1 час 07 минут 10.0 секунд (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов). Серебро у команды Франции с отставанием от победительниц 5.3 секунды (0+6), бронза - у Германии - 28.6 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по биатлону проходит в Холменколлене с 3 по 13 марта.